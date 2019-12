Actualidade

O euro recuou hoje face ao dólar, apesar da publicação de números do emprego nos Estados Unidos e da atividade do setor de serviços piores do que era esperado.

Às 17:27 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1077 dólares, depois de ter chegado a 1,1116 dólares, quando na terça-feira ao final da tarde seguia a 1,1089 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa cambial de referência do euro em 1,1081 dólares.