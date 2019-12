Actualidade

O ministro da Administração Interna cabo-verdiano assumiu hoje "total e absoluta confiança" na atual direção da Polícia Nacional, apesar do pico de criminalidade na Praia e do caso do homicídio de um agente, alegadamente por um colega.

A posição foi assumida em entrevista à agência Lusa pelo ministro Paulo Rocha, numa altura em que a capital cabo-verdiana enfrenta um pico de crimes violentos, nomeadamente homicídios e assaltos com armas de fogo.

A Polícia Nacional de Cabo Verde é liderada desde 2016 pelo superintendente-geral Emanuel Moreno.