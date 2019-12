Actualidade

O comissário europeu do Comércio, Phil Hogan, que hoje se reuniu com o ministro francês das Finanças, Le Maire, garantiu "resposta à altura" caso os Estados Unidos avancem com tarifas adicionais à União Europeia (UE) pelos apoios à aviação.

Numa declaração enviada à agência Lusa após a reunião entre os dois responsáveis, que decorreu em Bruxelas, lê-se que, no encontro, "o comissário Hogan repetiu a opinião da UE de que a Organização Mundial de Comércio [OMC] é o local apropriado para tratar de disputas comerciais e, se os EUA avançarem com uma ação unilateral fora da OMC, a UE reagirá de forma proporcional".

"Todas as opções serão consideradas", garantiu o comissário europeu, lembrando os apelos feitos pela UE para chegar a um "acordo equilibrado" com os Estados Unidos.