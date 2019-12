Actualidade

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, afirmou hoje que o Governo deve continuar a aposta na vitivinicultura como um setor determinante para a coesão e desenvolvimento territorial.

Portugal está no top 10 dos países que mais vinham exportam, um sinal claro para a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, de que se trata de um setor em que o Governo "tem que continuar a fazer uma aposta forte", por forma a alicerçar o "desenvolvimento territorial, que se quer coeso, também tendo por base este setor que é absolutamente determinante".

Nas Caldas da Rainha, à margem do encerramento do Fórum Vinhos de Portugal, promovido anualmente pela ViniPortugal, a ministra disse aos jornalistas que o grande desafio nacional é "a sustentabilidade do setor da agricultura e dos seus recursos naturais", a água e o solo, e apontou a vitivinicultura como "um setor que dá cartas" na implementação de "técnicas e medidas" nesse sentido.