OE2020

O Eurogrupo afirmou hoje estar a aguardar a proposta do Orçamento do Estado português para 2020 para avaliar a conformidade das metas com o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), após Bruxelas ter falando em risco de incumprimento.

Num comunicado divulgado por aquela estrutura, que hoje está reunida em Bruxelas, lê-se que o Eurogrupo não encontrou, nos projetos orçamentais para 2020 submetidos até outubro pelos países da zona euro, nenhum documento "em desconformidade particularmente grave".

Ainda assim, "observamos que Bélgica, Áustria, Portugal e Espanha enviaram projetos orçamentais em altura de mudanças políticas. Convidamos estes países a enviar as atualizações dos seus projetos orçamentais o mais rapidamente possível para garantir a conformidade com o PEC", acrescenta o Eurogrupo, que é liderado pelo português Mário Centeno, também ministro das Finanças do país.