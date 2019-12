Actualidade

As escritoras Edna O'Brien, da Irlanda, e Zeruya Shalev, de Israel, foram hoje distinguidas, respetivamente, com os prémios de literatura David Cohen, do Reino Unido, e Jan Michalski, da Suíça, divulgaram as instituições e o grupo 2020 Editora.

O romance "Dor", publicado este ano em Portugal pela chancela Elsinore, daquele grupo editorial, valeu à israelita Zeruya Shalev o Prémio Jan Michalski, atribuído pela fundação suíça para a Escita e a Literatura, dedicada à memória do fundador das Éditions Noir sur Blanc, Jan Michalski.

O Prémio David Cohen, por seu lado, anunciado ao final do dia de terça-feira, distingue os 60 anos de carreira literária da escritora irlandesa Edna O'Brien, iniciada com "Raparigas da Província", em 1960, romance de estreia editado em Portugal pela Relógio d'Água. "Na Floresta" e "Pequenas Cadeiras Vermelhas" são outras obras da escritora com tradução portuguesa, publicadas pela editora Cavalo de Ferro, do grupo 2020.