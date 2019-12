Actualidade

O Sporting venceu hoje em casa do Gil Vicente por 2-0, em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga de futebol, mantendo assim esperanças de marcar presença na 'final four' da prova.

Numa altura em que o empate parecia inevitável, um livre cobrado por Bruno Fernandes, aos 89 minutos, colocou o Sporting em vantagem, tendo os 'leões' ampliado aos 90+4, por Vietto, numa altura em que já atuava com menos um elemento, depois da expulsão de Acuña, por acumulação de amarelos.

A vitória deixa o Sporting no terceiro lugar do grupo com três pontos, indo agora na terceira jornada a casa do Portimonense decidir a sua continuação em prova, num encontro em que precisa de vencer os algarvios, que comandam com quatro pontos, além de necessitar que o Rio Ave, que lidera a 'poule' a par da equipa de Portimão, não vença na receção ao Gil Vicente, equipa já sem hipóteses de seguir em frente.