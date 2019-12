Venezuela

O Governo venezuelano condenou a criação da Comissão de Apuramento de Factos, que será presidida pela jurista portuguesa Marta Valiñas, que vai investigar os abusos ocorridos no país desde 2014, quando começaram os protestos antirregime.

"O Governo da República Bolivariana da Venezuela rejeita a formação de uma suposta Missão [Comissão] de Apuramento de Factos para a Venezuela, no Conselho de Direitos Humanos [da ONU]", explica-se num comunicado divulgado em Caracas pelo Ministério de Relações Exteriores venezuelano.

A criação da Comissão é o "resultado do vergonhoso uso político dos mecanismos deste Conselho por um pequeno grupo de governos, com graves violações dos Direitos Humanos, na obsessiva ânsia de atacar as instituições legítimas do Estado venezuelano e de ocultar as graves crises sociais que enfrentam e que têm comovido a opinião pública mundial", pode ler-se no documento.