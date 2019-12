Actualidade

As árvores do Bairro dos Pescadores da Costa do Sol, em Maputo, têm as gordas raízes à vista, porque a areia que as cobria está a ser levada pelo mar que ano após ano come um bocadinho da costa.

Por mais fortes que sejam, as raízes não conseguem vencer a luta com as marés, descreve Julião Chilengue, 39 anos, pescador que cresceu ali a conviver diariamente com uma paisagem moldada ao ritmo das marés.

"Está a mudar. As água rompem a própria ilha", ilha da Xefina que fica em frente ao bairro e por onde os pescadores costumam passar, fintando as correntes o melhor que sabem.