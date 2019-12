Actualidade

A organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) acusou hoje as autoridades brasileiras de estarem a falhar na proteção de crianças e adolescentes que fogem sozinhos da Venezuela.

"As autoridades brasileiras não estão a proteger adequadamente as centenas de crianças e adolescentes desacompanhados venezuelanos que fogem para o Brasil", pode ler-se no comunicado.

Entre 01 de maio e 21 de novembro, 529 crianças e adolescentes venezuelanos desacompanhados atravessaram a fronteira e chegaram ao estado de Roraima, indicou a ONG, que atribui as informações à Defensoria Pública da União (DPU) brasileira.