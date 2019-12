COP25

Os movimentos climáticos internacionais Parents For Future e Our Kids Climate exigiram hoje dos líderes reunidos na Conferência sobre as Alterações Climáticas da ONU (COP25), em Madrid, mais pressão por uma ação climática ambiciosa e urgente.

Mais de 220 grupos de mães e pais de 27 países assinaram o apelo conjunto dirigido aos delegados da COP25, que decorre em Madrid, para que se proteja a saúde, a vida e o futuro das crianças, "antes que seja tarde demais".

"Se a crise climática não for revertida, os seus efeitos mais graves atingirão as suas crianças numa altura em que já não terá possibilidade de as ajudar. AGORA pode", refere um comunicado conjunto das organizações.