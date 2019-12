Actualidade

A Huawei apelou hoje num tribunal dos Estados Unidos da decisão do regulador de comunicações dos Estados Unidos de proibir as operadoras do país de recorrerem a subsídios públicos para comprarem equipamentos ao grupo chinês.

A equipa jurídica da Huawei considerou, em conferência de imprensa, na seda da empresa, em Shenzhen, sul da China, que a decisão da Comissão Federal de Comunicações dos EUA é "ilegal", viola os direitos da Huawei de se defender e que tem como base conclusões "arbitrárias".

No mês passado, a Comissão excluiu a Huawei de um programa federal de subsídios, alegando que a empresa representa uma ameaça à segurança nacional dos EUA.