Actualidade

A fronteira do que é o livre arbítrio e do que é benéfico, ou não, são "terrenos" de "O futuro próximo", terceira peça de "O nosso desportivo favorito", a estrear hoje no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

A afirmação é de Gonçalo Waddington, autor do texto e da encenação da terceira parte desta tetralogia, que fica em cena na sala Garrett, do teatro, e que dá continuidade à saga iniciada em 2016 com "Presente", e continuada em 2017 com "Futuro distante".

Bastante mais velhas, as personagens criadas por um cientista, que começaram a saga, na qual Gonçalo Waddington propõe uma reflexão sobre a evolução humana como espécie universal, regressam agora ao palco rodeadas das comodidades necessárias para fintar a morte, ainda que a desejem.