Actualidade

O antigo líder do Partido Social Democrata Alemão, Martin Schulz, acredita que o SPD está no "bom caminho" para vencer as próximas eleições legislativas em 2021 e assume-se empenhado em ajudar a concretizar esse objetivo.

Numa entrevista à agência Lusa, pouco antes de conhecidos os nomes dos novos líderes do SPD, o antigo presidente do Parlamento Europeu entre 2012 e 2017, desvalorizou os últimos resultados eleitorais e a atual posição do partido nas sondagens.

Segundo os mais recentes números, o SPD não vai além dos 14%, passando a ser a quarta força mais votada do país, atrás da União Democrata Cristã (CDU), os Verdes e do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).