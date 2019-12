Actualidade

O inquérito ordenado pelo Governo cabo-verdiano ao funcionamento da esquadra de Assomada (Santa Catarina), palco da alegada violação de uma mulher por um agente da Polícia Nacional, foi prolongado e as conclusões só serão conhecidas em janeiro.

A informação foi confirmada em declarações à agência Lusa pelo ministro da Administração Interna de Cabo Verde, Paulo Rocha, que em 07 de outubro tinha ordenado esta investigação, após conhecida a decisão judicial de deixar um agente da polícia, suspeito de violação de uma mulher naquela esquadra, em prisão preventiva.

"Foi solicitada uma extensão do prazo [para a conclusão do inquérito], por mais 25 dias (...) Em princípio, só no início do próximo ano é que terei as conclusões. Só depois é que me poderei pronunciar mais a fundo", avançou o ministro Paulo Rocha, questionado pela Lusa.