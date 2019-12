COP25

A coordenadora do BE, Catarina Martins, integra a comitiva bloquista que, na sexta-feira, vai a Madrid para a manifestação da contra-cimeira do clima, enquanto decorre na capital espanhola a cimeira da Organização das Nações Unidas, a COP25.

Em informação à agência Lusa, fonte oficial do BE adiantou que Catarina Martins viaja, juntamente com os deputados bloquistas Nelson Peralta, Maria Manuel Rola, Ricardo Vicente e Fabíola Cardoso, para Madrid, Espanha, para participar nesta manifestação.

O Movimento "Salvar o Clima" está a organizar a presença nas iniciativas da contra-cimeira do clima em Madrid, entre sexta-feira e domingo.