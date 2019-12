Actualidade

Analogias entre as obras do artista português Alberto Carneiro (1937--2017), com desenhos inéditos, e as de três artistas de gerações e países diferentes, podem ser vistas na exposição "Topografias Rurais", a partir de sábado, em Lisboa.

A mostra divide-se em dois núcleos, um na Galeria Diferença, e outro na Galeria Quadrum, que são inaugurados no mesmo dia, a primeira às 15:00, e, a segunda, às 17:00, de acordo com a organização, da responsabilidade das Galerias Municipais/Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC).

Com curadoria de Tobi Maier, diretor artístico das Galerias Municipais, a exposição apresenta analogias entre a obra de Alberto Carneiro e a de três artistas de gerações e contextos geográficos diferentes: Ana Lupas, Lala Meredith-Vula e Claire de Santa Coloma.