O processo de recrutamento centralizado de mil técnicos superiores deverá estar concluído até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, disse hoje a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

"Temos em curso um processo de recrutamento centralizado para mil técnicos superiores, com perfis que definimos à partida que fazem falta na administração pública" referiu a ministra, sublinhando esperar que este processo "fique concluído até ao final do primeiro trimestre do próximo ano".

Alexandra Leitão, que participou hoje na conferência "A justiça no fisco e na função publica", promovida pelo Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), vai iniciar na segunda-feira o processo negocial das propostas da administração pública com impacto no Orçamento do Estado para 2020. Sobre aumentos salariais dos funcionários públicos, referiu que esse tema "não está ainda definido".