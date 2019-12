Actualidade

A ONU na Guiné-Bissau adiou hoje um encontro com os líderes tradicionais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável devido ao "período sensível" que o país atravessa, depois de críticas sobre alegado favorecimento a um candidato às presidenciais.

"Devido ao período muito movimentado e sensível que o país atravessa, esta reunião foi adiada para uma data a ser confirmada, em fevereiro de 2020", refere a ONU, em comunicado.

O encontro, organizado no âmbito da sondagem "O Meu Mundo", que recolhe as opiniões das pessoas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, deveria ter ocorrido hoje na Universidade Amílcar Cabral, em Bissau, com 130 líderes tradicionais guineenses.