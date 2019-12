Actualidade

Um trabalhador ficou hoje soterrado numa obra na Avenida da Boavista, no Porto, estando "consciente e a ser assistido no local", disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a mesma fonte do CDOS, o "acidente de trabalho" foi registado às 11:37, tendo o trabalhador caído na obra e ficado "preso pelas pernas".

Pelas 12:40, disse, o trabalhador encontrava-se "consciente e a ser assistido".