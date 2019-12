Actualidade

A produção do setor da construção "revelou um sensível dinamismo" em 2019 e cresceu 6%, face ao ano anterior, segundo a análise de conjuntura da Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (FEPICOP), hoje divulgada.

De acordo com um comunicado enviado às redações, "vários indicadores associados ao andamento da construção evoluíram de forma bastante positiva ao longo de 2019" e prevê-se "que, em termos anuais, [o setor] venha a registar um crescimento real de 6,0% face ao ano anterior, reforçando o andamento positivo dos últimos dois anos".

O consumo de cimento cresceu mais de 16% nos primeiros dez meses de 2019, indica o documento, que cita ainda os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o crescimento de 11,7% do indicador de Formação Bruta de Capital Fixo (investimento) da construção nos primeiros três trimestres do ano e de 8,4% do Valor Acrescentado Bruto no mesmo período, em termos homólogos.