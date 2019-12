Actualidade

Um militar dos Comandos acusado de matar outro com uma espingarda G-3, no Quartel da Carregueira, em setembro de 2018, negou hoje o crime no Tribunal de Sintra, sustentando que a vítima municiou a arma e se suicidou.

No início do julgamento, Deisom Camará, de 22 anos e em prisão preventiva em Tomar desde 30 de novembro de 2018, contou ao coletivo de juízes, presidido por Paulo Almeida Cunha, que estava de sentinela na casa da guarda de apoio ao paiol, no Regimento de Comandos, em 21 de setembro de 2018, quando o soldado Luís Teles Lima apareceu no local.

O arguido contou que, após espreitar pela janela, o camarada entrou na casa da guarda, o que lhe provocou "confusão", exclamando 'Então?', pois ficou surpreso com a visita. Deisom Camará, que estava sentado a jogar ao telemóvel, relatou que mantiveram depois um diálogo, de três, quatro minutos, no qual o soldado Lima "desabafou" que estava "desanimado" por estar colocado na companhia de formação e que tinha sido excluído de participar numa nova missão na República Centro Africana (RCA).