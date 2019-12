Actualidade

Várias pessoas estão concentradas, desde o início da manhã de hoje, junto ao prédio devoluto que sofreu uma derrocada parcial na noite passada, na Avenida Elias Garcia, em Lisboa, onde comentam que o edifício não era seguro.

"Há um mês, pedras caíram no corredor [da residência universitária que fica ao lado do edifício devoluto]. Falámos com o proprietário que nos disse que era seguro, mas afinal não", disse à agência Lusa Louison, um francês, que vive em Lisboa há três meses.

O jovem contou que nos últimos meses foram acontecendo coisas no edifício, como infiltrações de água e derrocadas.