Actualidade

O concelho de Baião, no distrito do Porto, foi distinguido com o título de "Destino Turístico Sustentável", classificação atribuída por um conselho internacional que está reunido nos Açores, disse hoje à Lusa o presidente da autarquia.

O anúncio foi feito à Lusa pelo presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira, à margem do congresso anual do Global Sustainable Tourism Council, que reúne cerca de três centenas de participantes de 42 nacionalidades em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

"Baião está em condições de poder divulgar o seu reconhecimento como Destino Turístico Sustentável, porque já foi oficialmente informado, disse o autarca.