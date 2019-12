Actualidade

A agência de 'rating' Ficth considera que haverá consolidação no setor bancário português a longo prazo, face à pressão sobre as receitas dos bancos e à necessidade de criar instituições mais resilientes.

No relatório hoje divulgado sobre os bancos da Europa ocidental, a Fitch considera que as receitas dos bancos portugueses continuam sob pressão devido a baixas taxas de juro, concorrência e crescimento limitado do crédito, afirmando que para compensar os bancos têm de investir mais em tecnologia (digitalização), alterar modelos de negócio, reduzir custos e fazer "parcerias com outras instituições financeiras".

"A longo prazo, acreditamos que o setor bancário português passará por uma nova fase de consolidação, que deverá resultar em mais modelos de negócios resilientes e positivos para os perfis de crédito dos bancos", afirma a agência de notação financeira.