Actualidade

O homem que foi dado como desaparecido na terça-feira na zona de Casas Velhas, em Portimão, foi localizado hoje no concelho de Vila do Bispo e transportado para uma unidade hospitalar com ferimentos graves, disse fonte da Proteção Civil.

As autoridades receberam "uma chamada de um popular pelas 11:20, dando conhecimento de que tinha encontrado a pessoa", que foi "transportada para uma unidade hospitalar em estado grave", afirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

A mesma fonte adiantou ainda que "não estava em curso nenhum dispositivo" de busca coordenado pela CDOS de Faro, mas remeteu mais esclarecimentos para a GNR, a força policial que tomou conta da ocorrência do desaparecimento e que foi contactada pelo popular que localizou o homem.