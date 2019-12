Actualidade

António Silva visto pelos alunos como "professor-avô" e João Grilo que, aos 65 anos, continua a dar aulas de surf nas escolas da Nazaré manifestaram-se hoje, em Lisboa, pelo direito à reforma sem penalizações.

Dezenas de docentes concentraram-se durante toda a manhã junto à presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, para alertar para o envelhecimento da carreira docente, numa iniciativa promovida pela Federação Nacional de Professores (Fenprof).

No 2.º ciclo, por exemplo, os professores com menos de 30 anos passaram de 4.665 para apenas 320 em apenas 18 anos. Nesse mesmo período, os docentes com mais de 60 anos quase quadruplicaram.