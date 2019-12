Actualidade

A rastreabilidade das matérias-primas, o desenvolvimento de novos produtos e modelos de negócio e a utilização de couros e polímeros 'biobased' são algumas das medidas do Plano de Ação do Cluster do Calçado para a Sustentabilidade, hoje apresentado.

"O nosso objetivo é que a indústria portuguesa de calçado seja líder no desenvolvimento de soluções sustentáveis", afirmou o presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS).

Considerando tratar-se de "um documento ímpar na economia portuguesa, ao procurar criar um pensamento setorial estruturado, visando responder de uma forma integrada aos diferentes domínios da sustentabilidade", Luís Onofre afirma que "será uma ferramenta essencial para o reposicionamento estratégico do setor na cena competitiva internacional".