Actualidade

A Câmara de Lisboa aprovou hoje uma moção do CDS-PP para instar o Governo a realizar com urgência o investimento adequado à normalização da situação dos equipamentos do Serviço Nacional de Saúde da cidade, com os votos contra do PS.

O documento foi aprovado, em reunião privada do executivo municipal, liderado pelo PS, com os votos favoráveis do CDS-PP, PSD, PCP e BE (que tem um acordo de governação do concelho com os socialistas).

Os centristas destacam que Lisboa "concentra alguns dos principais centros hospitalares do país", sendo que estes hospitais do Serviço Nacional de Saúde, além de servirem a população lisboeta, são também "o centro de referência para populações de outras zonas do país".