Actualidade

O treinador português Marco Silva foi hoje despedido pelo Everton, clube da Primeira Liga inglesa de futebol, um dia depois do desaire por 5-2 no reduto do rival da cidade, o campeão europeu Liverpool.

"O Everton Football Club pode confirmar que o treinador Marco Silva deixou o clube", anunciou o clube de Liverpool, num comunicado publicado no seu sítio oficial.

O sócio maioritário Farad Moshiri, o presidente Bill Kenwright e a administração agradecem a Marco Silva "os serviços prestados ao clube nos últimos 18 meses" e desejam-lhe "o melhor para o futuro".