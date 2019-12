Sem-abrigo

A Câmara de Lisboa vai investir 14,5 milhões de euros no novo Plano Municipal para a Pessoa em situação de Sem-abrigo e disponibilizar 400 casas no âmbito do programa "Housing First" até 2023, foi hoje anunciado.

O Plano Municipal para a Pessoa em situação de Sem-Abrigo (PMPSA) 2019-2021 foi aprovado por unanimidade pela autarquia em junho, para efeitos de submissão a discussão pública.

No entanto, disse à Lusa fonte do gabinete do vereador dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE), "o plano foi revisto e alargado com base na discussão pública e em reuniões" com o presidente da Câmara, Fernando Medina (PS), e com o Governo.