Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje que "quem trabalha com as pessoas de carne e osso" apresenta "questões novas que merecem respostas novas", depois de reunir com instituições ligadas ao apoio aos sem-abrigo, no Porto.

"Estas reuniões são muito ricas porque quem trabalha com as pessoas de carne e osso oferece uma riqueza de pontos de vista e levanta questões novas que merecem respostas novas. E esse é o passo qualitativo importante que queremos dar neste final de 2019, apontando para 2020 e depois para o que virá a ser a estratégia no horizonte 2021, 2022 e 2023", disse Marcelo Rebelo de Sousa.