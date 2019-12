Actualidade

A jovem ativista sueca Greta Thunberg partiu hoje da estação de Santa Apolónia, em Lisboa, às 21:25, com destino a Madrid, para participar na cimeira da ONU sobre o clima, COP 25.

Greta Thunberg entrou no comboio às 21:00 em ponto, sem prestar declarações, tendo "fintado" quase duas dezenas de jornalistas e operadores de câmara, numa carruagem mais à frente, e fazendo o percurso por dentro do comboio até se no seu lugar.

Os serviços da CP colocaram baias para os jornalistas não se aproximarem do comboio, e a ativista entrou duas carruagens à frente, evitando desta forma o contacto com os jornalistas nacionais e estrangeiros que a aguardavam.