Actualidade

Um preso cego, condenado por assassinar a namorada em 1991, foi executado na quinta-feira no estado do Tennessee, tornando-se no primeiro invisual a ser eletrocutado nos EUA desde o restabelecimento da pena de morte em 1976.

Lee Hall, de 53 anos, foi executado numa prisão de segurança máxima de Nashville, informaram responsáveis da prisão.

Hall escolheu a cadeira elétrica como método de execução, em detrimento da injeção letal do Tennessee - uma opção para os presos naquele estado condenados por crimes antes de janeiro de 1999.