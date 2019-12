Actualidade

O Parlamento Nacional timorense debate na terça-feira, em plenário, a atribuição da nacionalidade ao jornalista britânico Max Stahl, que filmou o massacre de Santa Cruz, em reconhecimento pelo seu papel na luta pela libertação de Timor-Leste.

A decisão de promover o debate foi aprovada na Conferência de Líderes das bancadas com assento parlamentar, com a medida a ser apoiada sem contestação.

A atribuição, que coincide com o dia dos direitos humanos, ocorre numa altura em que o jornalista está a recuperar de uma cirurgia no Reino Unido, para onde viajou no final de novembro.