Actualidade

Sete pessoas morreram e treze ficaram feridas na sequência de uma explosão numa fábrica de fogo-de-artifício na província chinesa de Hunan, centro do país, informaram hoje as autoridades locais.

O governo da cidade de Liuyang revelou em comunicado que a explosão ocorreu na quarta-feira de manhã, devido à "produção ilegal".

Acidentes com fogo de artifício são comuns na China nas vésperas do Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas e quando nas ruas do país se lançam petardos e fogo-de-artifício para "afugentar os maus espíritos".