Actualidade

O presidente da AICEP admite que as empresas nacionais instaladas em países africanos de língua portuguesa estão a aproveitar essa presença para alargar a atividade aos países vizinhos, apontando o exemplo do crescimento no Senegal e Costa do Marfim.

Em entrevista à agência Lusa, na cidade da Praia, onde participou na quinta-feira num fórum económico português, o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques, explicou que esse movimento é observado no noroeste africano.

"Um conjunto de empresas [portuguesas] que já estão em países de língua portuguesa a começarem a expandir para lá, o que é natural", apontou Luís Castro Henriques.