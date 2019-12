Actualidade

O ensino da programação chegou às escolas do Fundão há cinco anos para dar aos alunos ferramentas de futuro, mas também tem contribuído para melhorar a motivação, o raciocínio lógico e a aprendizagem em outras disciplinas, segundo os dados da autarquia local.

Com o nome "Ubbu - Code Literacy/Academia de Código Júnior", o projeto resultou de uma iniciativa da Câmara do Fundão, em articulação com os estabelecimentos de ensino e professores abrangidos.

"Este é um projeto que se enquadra na nossa proposta educativa em que queremos dar a todos os alunos raízes e asas. Raízes porque podem aprender saberes locais, como o fabrico do queijo. Asas porque têm essa componente da programação que lhes dará asas e lhes permitirá voar melhor no mundo global", disse à agência Lusa o presidente desta autarquia do distrito de Castelo Branco, Paulo Fernandes.