As autoridades ordenaram hoje a demolição de um muro em betão com 30 metros de comprimento, construído ilegalmente no núcleo do Farol da ilha da Culatra, em Faro, disse à Lusa fonte oficial.

Segundo o diretor regional da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pacheco, a estrutura foi derrubada durante a manhã, estando agora a ser removidos os detritos resultantes da demolição, entre outros que se encontravam no local.

A estrutura tinha sido edificada, sem pedido de autorização, há cerca de um mês junto a uma casa localizada perto do cais flutuante do núcleo do Farol, inserido na ilha da Culatra, uma das ilhas barreira da ria Formosa.