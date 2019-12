Actualidade

Os lucros do grupo Crédito Agrícola aumentaram 23,3% no terceiro trimestre deste ano, para 104,9 milhões de euros, face ao período homólogo do ano anterior, revelou hoje o grupo em comunicado.

Os resultados não auditados, hoje divulgados, destacam o negócio bancário, que contribuiu com 88,6 milhões de euros - para os 104,9 milhões de lucro - e aumentaram 15,2% face ao período homólogo anterior.

A carteira de crédito (bruto) a clientes do grupo atingiu 10,4 mil milhões de euros em 30 de setembro passado, um aumento de 4,8%, e com referência a essa data, apresentou um rácio de 'common equity tier 1' (CET1) de 14,9%.