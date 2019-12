Actualidade

O transporte de passageiros por metropolitano foi o que mais cresceu (12,0%) no terceiro trimestre, acelerando face ao período homólogo, enquanto o movimento nos aeroportos abrandou para 6,6% e o transporte fluvial para 2,4%, segundo o INE.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgados referem que, de julho a setembro, os passageiros transportados por metropolitano somaram 64,6 milhões, aumentando 12,0% face ao mesmo período de 2018 (+8,5% no segundo trimestre), enquanto o movimento nos aeroportos subiu 6,6% para 18,8 milhões (+7,8% no segundo trimestre) e o transporte fluvial de passageiros progrediu 2,4%, após ter crescido 8,3% no trimestre anterior.

Já na movimentação de mercadorias, com exceção do transporte aéreo (que aumentou 17,4%, após +9,1% no segundo trimestre), verificaram-se reduções nos vários modos de transporte: -12,9% nos portos marítimos nacionais (-9,2% de abril a junho), -15,9% por ferrovia (-16,2% no trimestre anterior) e -5,8% por via rodoviária (-3,5% no trimestre precedente).