Actualidade

O metro ligeiro de Macau vai entrar em funcionamento na tarde da próxima terça-feira e com viagens gratuitas até ao fim do mês, anunciou hoje a empresa gestora.

A primeira linha de metro ligeiro de superfície, automático, sem condutor, com tração elétrica e sobre carris de betão, situa-se na ilha da Taipa, e tem 11 estações, incluindo o aeroporto de Macau, o terminal marítimo, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), de acordo com um comunicado divulgado no site da Sociedade do Metro Ligeiro.

O metro passa por alguns dos principais casinos situados no Cotai, faixa de casinos entre a Taipa e Coloane.