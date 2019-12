Actualidade

O treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, afirmou hoje que vai procurar conquistar três pontos diante do FC Porto, na 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, rejeitando "jogar em bloco baixo".

"Não mudamos a nossa maneira de ser enquanto equipa, nem no que acreditamos. Desde que sou treinador do Belenenses, nunca jogámos em bloco baixo e não vai ser agora. Vamos jogar como treinamos todos os dias. Nós não procuramos o ponto em jogo nenhum, procuramos os pontos. Vamos tentar jogar para ganhar", advertiu.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida de domingo, Pedro Ribeiro manifestou-se conhecedor das dificuldades que o Belenenses SAD irá enfrentar ante o segundo classificado do campeonato, mas disse esperar que a competência do seu plantel possa contrariar o poderio do adversário.