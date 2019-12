Actualidade

O Supremo Tribunal Administrativo condenou o município de Lamego ao pagamento de mais de 900 mil euros, na sequência da celebração de um contrato relativo à empreitada de construção do Centro Multiúsos, anunciou a autarquia.

Em comunicado, a autarquia refere que se tratou de "um contrato de 'factoring', no âmbito da empreitada de construção do Centro Multiúsos de Lamego", celebrado com a sociedade Lamego Renova SA, em 2008.

Segundo o presidente da Câmara de Lamego, Ângelo Moura (PS), esta decisão "aprofunda ainda mais as dificuldades financeiras sentidas por esta autarquia e torna mais difícil a concretização de importantes investimentos no concelho" que já se encontravam calendarizados.