O treinador do Sporting de Braga, Ricardo Sá Pinto, disse hoje querer "manter a dinâmica positiva" diante do Desportivo das Aves, último classificado da I Liga de futebol, no jogo de sábado, na 13.ª jornada da prova.

Na ronda anterior, após o triunfo caseiro sobre o Rio Ave (2-0), o Sporting de Braga subiu ao sexto lugar, com os mesmos 18 pontos do quinto, o Boavista, e o técnico 'arsenalista' quer vencer o lanterna-vermelha para "manter a dinâmica positiva e de vitórias".

"Vamos encontrar um adversário que está num momento em que precisa de pontos e de vencer, está numa posição difícil na liga e, apesar de não vencer há algum tempo, os jogos que tem perdido têm sido, maioritariamente, por margens mínimas, e deu sempre imensa luta, como, por exemplo, contra o Moreirense, em que até merecia outro resultado [derrota por 3-2, na ronda anterior]", disse.