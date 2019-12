Actualidade

O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) aumentou em 25% as cirurgias e diminuiu em 19% as listas de espera na mesma especialidade, nos primeiros 10 meses deste ano, em comparação com período homólogo de 2018.

"Os resultados da atividade assistencial são muito positivos. Tivemos um aumento generalizado de cirurgias, consultas externas e até do número de doentes internados", afirmou hoje à agência Lusa a presidente do conselho de administração do HESE, Filomena Mendes.

Segundo o HESE, desde o início do ano e até ao final do mês de outubro, a unidade hospitalar alentejana registou "um aumento de 25% na realização de intervenções cirúrgicas", face ao mesmo período do ano passado.