O PSD requereu hoje a audição urgente do ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, no parlamento, para prestar esclarecimentos sobre as "profundas alterações" ao regime das Parcerias Público-Privadas (PPP), que "parecem evidenciar" uma "diminuição da transparência".

De acordo com o requerimento, hoje entregue na Assembleia da República, o diploma publicado na quarta-feira passada "introduz profundas alterações" ao regime das PPP, que "suscitam grandes preocupações".

"Desde logo porque parecem evidenciar uma diminuição da transparência e um aumento da discricionariedade na constituição das parcerias público-privadas, dificultando o respetivo escrutínio público", argumenta-se, no documento.