Actualidade

O candidato único à liderança da Iniciativa Liberal defende o apoio a um candidato presidencial de "tendências liberais" e temperamento "recatado", na moção à Convenção na qual propõe um partido mais adulto, sem perder a irreverência.

"Juntos a Liberalizar" é o título da Moção de Estratégia Global que tem como primeiro subscritor o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, que a vai apresentar à III Convenção Nacional do partido, marcada para domingo, em Pombal.

No documento, a que a Lusa teve acesso, no capítulo sobre os desafios eleitorais, Cotrim Figueiredo defende, no caso das presidenciais, previstas para janeiro de 2021, que "a Iniciativa Liberal deverá apoiar um candidato que seja reconhecido pelas suas tendências liberais, assim como por um temperamento mais recatado, e por uma atitude mais incisiva quando necessária", não devendo a escolha recair no deputado nem no líder do partido.