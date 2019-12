Actualidade

Os 18 presidentes dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML) comprometeram-se hoje a adotar medidas para minimizar efeitos das alterações climáticas na região, que irão caracterizar-se pela subida do nível do mar, secas, cheias e calor extremo.

Estas são as principais vulnerabilidades da região, como efeito das alterações climáticas, identificadas no estudo para um Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitano de Lisboa (PMAAC-AML), hoje apresentado.

Mais secas e fenómenos extremos como incêndios, mais cheias, mais eventos extremos de calor e a subida do nível médio das águas do mar são os principais problemas identificados no estudo como desafios para uma ação do conjunto de municípios.