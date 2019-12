Actualidade

O parlamento são-tomense aprovou hoje o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, avaliado em 159 milhões de dólares (143 milhões de euros) e as Grandes Opções do Plano (GOP) com 30 votos favor, 22 abstenções e sem votos contra.

Os dois diplomas passaram com os 23 votos do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrática (MLSTP-PSD), cinco da coligação PCD -UDD-MDFM e dois votos do Movimento de Cidadãos Independentes (MCI) de Caué. Vinte e dois deputados da Ação Democrática Independente (ADI) abstiveram-se e três estiveram ausentes durante a votação.

A aprovação dos dois documentos foi marcada por dois dias de intensos debates, que incidiram particularmente sobre as dívidas ocultas e sobre o empréstimo de 17 milhões de dólares (15 milhões de euros) feito pelo governo do ex-primeiro-ministro, Patrice Trovoada ao Fundo do Koweit para a reabilitação e apetrechamento do principal hospital do país, cujo paradeiro se desconhece.